زوج يدعى تبديد زوجته مبلغ 100 ألف جنيه من أمواله دون إذنه

كتبت أسماء شلبى

" زوجتي بددت مبلغا ماليا مخصص لسداد قسط الشقة التي قمت بشراء دون إذن مني وتركتني ملاحق بشيكات بدون رصيد".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهم زوجته بالاستيلاء على مبلغ 100 ألف جنيه وتبديده وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة:" زوجتي دمرت حياتنا الزوجية بسبب تبديدها للمال رغم علمها بالديون والاقساط الملاحق بها، لتقوم مؤخراً بسداد مبالغ مالية لعائلتها دون الرجوع لي مستغلة سفري خارج مصر، وكذلك تبدد قسط الشقة الذي أرسلته لها لسداده لصحاب العقار، لأكتشف الكارثة بعد عودتي لمصر، وأجد نفسي مديون في عام واحد بمبلغ مليون و700 ألف جنيه".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"زوجتي بددت المال في شراء هدايا وسداد ديون صديقة لها وكذلك سداد ديون عائلتها وتركتني أنا ملاحق بالشيكات ومهدد بالحبس، وعندما طالبت منها بيع المصوغات لمساعدتي لحين عودتي للعمل خارج مصر وتوفير المبالغ المطالب بسدادها رفضت وأقامت ضدي دعوي طلاق للضرر".

وأشار الزوج:" رفضت زوجتي رد حقوقي وتحايلت لسرقتي، وثارت وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة، وقامت بسبي وقذفي، ورفضت كافة الحلول الودية لعقد الصلح، ولاحقتني ببلاغات بشهود زور واتهامات كيدية وأرسلت لي بعض الأفراد للتعدي علي وتهديدي وملاحقتي".