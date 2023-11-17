زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب منطقة مينداناو الجنوبية فى الفلبين

أعلن المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل أن زلزالا بلغت شدته 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة، قبالة منطقة "مينداناو الجنوبية"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 30 كيلومترا جنوب غرب منطقة "سارانجاني" في مقاطعة "دافاو الغربية".
وفى وقت سابق، أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة شرقى ميانمار، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
وأضاف المركز الأمريكي - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية - أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 76 كيلومترا جنوب غرب بلدة "كينج تونج" في ولاية "شان".
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