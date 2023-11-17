زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب منطقة مينداناو الجنوبية فى الفلبين

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 30 كيلومترا جنوب غرب منطقة "سارانجاني" في مقاطعة "دافاو الغربية".



وفى وقت سابق، أعلن مركز المسح الجيولوجى الأمريكى أن زلزالا بلغت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الجمعة شرقى ميانمار، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.