اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس حملة السيسي: مصر دولة منتظمة فى التزاماتها المالية.. والقادم أفضل

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:58 م
رئيس حملة السيسي: مصر دولة منتظمة فى التزاماتها المالية.. والقادم أفضل المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أن مصر دولة منتظمة فى التزاماتها المالية للديون، وهناك أمل يتطلب الكثير من العمل والقادم أفضل،.
 
وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن الدولة مكنت المرأة وشهدت عصرها الذهبى فى عهد الرئيس السيسى وأصبحت وزيرة ومحافظة وقاضية فى مجلس الدولة وكل الدرجات، وهى مستفيدة بشكل كبير مما يقدمه مرشحنا، والأمن والأمان أكثر ما يشغلها.
 
تابع، تم تمكين الشباب فى المناصب، ولكن لم يتم تمكينهم فى عهد مرشحنا إلا بعدما يكون مؤهلا، فهم الأمل والطاقة ولهم قصص نجاح كبيرة.
 
 
 






موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخابات الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفه اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه

الاستعلام عن اللجنه الانتخابيه بالرقم القومي

اليوم السابع

اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة