رئيس حملة السيسى: بدأنا تجهيز قافلة تبرعات كبيرة لصالح أهل غزة

كتب الأمير نصرى

قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إن الحملة استقبلت توجيها صريحا من مرشحها بتخفيض الدعاية الانتخابية لحدودها الدنيا، ودعوة كل من يحبنا أو يؤيدنا بأن يوجه هذه التبرعات لحساب المؤسسات المجتمع المدنى وخاصة حياة كريمة لدعم الأشقاء فى فلسطين.

وأضاف محمود فوزى، خلال لقاءه ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، هناك احترام ومحبة حقيقية من الناس للمرشح، وهناك سباق حقيقى فى محبته، وهو أمر واقع يجب أن نعترف به.

ولفت محمود فوزى إلى أن الحملة تعمل فى تجميع قافلة ضخمة وحجم التبرعات فيها من الكيانات والأحزاب الداعمة فوق ما تتخيل لدعم غزة، مشيرًا إلى أن البدايات تبشر أن الحجم كبير، ما يدل على أن هناك استجابة للتوجيه الذى يحدث، والجميع ينظر لقضية فلسطين على أنها قضية القضايا، كما وصفها الرئيس.