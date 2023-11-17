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رئيس الوزراء الفلسطينى: أكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 04:05 م
رئيس الوزراء الفلسطينى: أكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض رئيس وزراء فلسطين
كتب محمد شعلان

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أكد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، أن غزة تعيش فى ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء وأكثر من 1500 شخص فى غزة ما زالوا تحت الأنقاض، مشددا على ضرورة توقف إسرائيل عن عمليات القتل في غزة فورا.

وأضاف اشتية، خلال مؤتمر صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة بجانب عدم توفير المياه أو الطعام و65 % من السكان فى القطاع لاجئون والشعب الفلسطيني لا يريد سوي السلام، قائلا: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار فى قطاع غزة ويجب أن يُسمح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم بدلا من إقامة الخيام.

وتابع: يجب السماح لمستشفيات غزة بالعمل وتوفير الوقود اللازم لتشغيلها وما يحدث فى غزة هو انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ونحن لسنا غرباء على غزة فهم شعبنا وهي جزء من الأراضي الفلسطينية بينما الحكومة الإسرائيلية لا تهتم بالقانون الدولي أو حل الدولتين.

واستكمل: نؤمن بحقنا في الحصول على دولة مستقلة ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يهمها تحقيق السلام ونريد برنامجا وخطة زمنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن ما يجري فى قطاع غزة نتاج السياسات الإسرائيلية وما يجري هو قتل جماعي بروح الانتقام والضفة الغربية ليست بعيدة عن ما يحدث حاليا داخل قطاع غزة، ويجب تحرير المحتجزين في غزة بعد وقف القصف الإسرائيلي.







قصف غزة

غزة

الاحتلال الإسرائيلي

رئيس وزراء فلسطين

نازحين

القاهرة الإخبارية



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