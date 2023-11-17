اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس النمسا "يسامح" كلب رئيسة مولودوفا بعد عضه ويمنحه هدية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:03 م
رئيس النمسا "يسامح" كلب رئيسة مولودوفا بعد عضه ويمنحه هدية ألكسندر فان دير بيلين
وكالات

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قال الرئيس النمساوى، ألكسندر فان دير بيلين، الذى عضه كلب رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إن الحيوان كان متوترا لتواجد الكثير من الناس حوله، بحسب "روسيا اليوم".
 
وأكد الرئيس النمساوى إنه يفهم لماذا فعل الكلب ذلك، موضحا: "لقد كان متوترا لأنه كان محاطا بالناس"، وأكد أنه يحب الكلاب وأهدى كلب ساندو لعبة على شكل دب.
 
ووقع الحادث عندما كان الرئيسان يسيران في ساحة مبنى الإدارة الرئاسية المولدوفية، وفى وقت لاحق، شوهد رئيس النمسا ويده ملفوفة بالضماد.
 
واعتذرت ساندو للرئيس النمساوى موضحة أن "الكلب أصبح خائفا من وجود أعداد كبيرة من الأشخاص بالقرب منه".






النمسا

ألكسندر فان دير بيلين

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