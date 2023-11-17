خفر السواحل اليونانية: مصرع مهاجر وإنقاذ 18 آخرين قبالة بحر إيجه

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أعلن خفر السواحل اليونانية، إنقاذ 18 مهاجرًا وانتشال جثة امرأة بعد انقلاب قاربهم قبالة جزيرة فى بحر إيجه.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، اليوم/الجمعة/، عن مسؤول فى خفر السواحل قوله: "سفن خفر السواحل وطائرة هليكوبتر عسكرية نفذت عملية الإنقاذ قبالة جزيرة أجاثونيسى بعد أن أرسل المهاجرون إشارة استغاثة فى وقت سابق من اليوم".



وانخفضت تدفقات المهاجرين إلى اليونان بشكل كبير قبل أن تعود إلى الارتفاع هذا العام.



ووصل ما يقرب من 40 ألف لاجئ ومهاجر إلى اليونان حتى الآن فى عام 2023، معظمهم عبروا من تركيا عن طريق البحر، وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.