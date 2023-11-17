خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يتصدرون قائمة فوربس للمبدعين الشباب تحت سن الـ30

اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط، مؤسسى شركة انطلاق، محمد إيهاب، وعمر رزق، ومنة الله زغلول، ضمن قائمة الشباب الأكثر إبداعًا وابتكارًا في الشرق الأوسط تحت سن الـ 30 ممن يسعون إلى إحداث التغيير، بمحور التجارة الإلكترونية والتمويل، وفقا لإكسترا نيوز.

وأشادت المجلة، بفكرة شركة انطلاق في إتاحة برامج تسريع الأعمال، وخدمات استشارية للشركات الناشئة، مشيرة لمجهود الشركة في إطلاق برامج للشركات الناشئة في مراحل ما قبل التأسيس، حيث ستعمل على تخريج دفعتين سنويًا، وتتراوح مدة البرنامج الواحد بين 4 إلى 6 أشهر، مع إمكانية ضخ استثمار يصل إلى 50 ألف دولار لكل شركة ناشئة.

استعرضت "فوربس"، أبرز إنجازات شركة انطلاق وهي تقديم خدمات استشارية لشركات بينها (Rabbit) في مصر، ومنصة (رأس مال) في السعودية و(Ninjacart) الهندية، فيما قادت أيضًا مبادرات لدعم النظام البيئي للشركات الناشئة في مصر، من خلال شراكات مع منتدى شباب العالم، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

ويعد محمد إيهاب أحد أبرز مؤسسي شركة انطلاق من ضمن خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ، مما يدلل على نجاح الأكاديمية في أن تؤدي دورها في تجميع قادة المستقبل من مصر والمنطقة، لتعزيز وتطوير رأس المال البشري المؤهل المبدع والمبتكر لقيادة عملية التنمية في المجتمع، لتحقيق التأثير وخلق مستقبل أفضل.

كما يعكس اختيار محمد إيهاب للعمل بريادة الأعمال نجاح برامج الأكاديمية الرامية إلى تقليص الفجوة القائمة في أسواق العمل المحلية والدولية في المهارات القيادية، من خلال بتأهيل وتطوير المهارات المهنية لمواظفين وتمكينهم من أداء عملهم بطريقة تعكس زيادة مستويات الإنتاجية والكفاءة، وإعداد الكوادر لقيادة الشركات الكبرى.