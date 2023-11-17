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حملة السيسى: عقدنا 88 لقاءً مع مختلف مكونات الشعب المصرى واستقبلنا 2300 زائرًا

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:12 م
حملة السيسى: عقدنا 88 لقاءً مع مختلف مكونات الشعب المصرى واستقبلنا 2300 زائرًا نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
محمد الجالى- هند مختار

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سلّطت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الضوء على نشاطها الفعّال ولقاءاتها المتعددة لكافة مكونات الشعب المصرى.
 
وأكدت الحملة فتح أبوابها لكل محب ومؤيد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مبرزة إحصائياتها حول لقاءات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 16 نوفمبر 2023.
 
ووفقًا لإحصائيات الحملة، فقد عقدت 88 لقاءً مع مختلف مكونات الشعب المصرى، و11 فعالية خارجية، واستقبلت 2300 زائرًا.
 
كما تضمنت 238 جهة تمثل : أحزاب، ونقابات عمالية ومهنية، وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، وكيانات رياضية، وكيانات شبابية، واتحادات، وممثلى الجاليات المصرية بالدول المختلفة؛ إضافة إلى 4 سفارات ووفود أجنبية(السفير الفلسطينى- ممثل الاتحاد الأوروبى- السفير الفرنسى- وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة)
 
نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى
نشاط الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى

 







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