حملة السيسى: عقدنا 88 لقاءً مع مختلف مكونات الشعب المصرى واستقبلنا 2300 زائرًا

محمد الجالى- هند مختار

وأكدت الحملة فتح أبوابها لكل محب ومؤيد للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مبرزة إحصائياتها حول لقاءات الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 16 نوفمبر 2023.

ووفقًا لإحصائيات الحملة، فقد عقدت 88 لقاءً مع مختلف مكونات الشعب المصرى، و11 فعالية خارجية، واستقبلت 2300 زائرًا.

كما تضمنت 238 جهة تمثل : أحزاب، ونقابات عمالية ومهنية، وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى، وكيانات رياضية، وكيانات شبابية، واتحادات، وممثلى الجاليات المصرية بالدول المختلفة؛ إضافة إلى 4 سفارات ووفود أجنبية(السفير الفلسطينى- ممثل الاتحاد الأوروبى- السفير الفرنسى- وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة)