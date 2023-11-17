حبس تشكيل عصابى لاتجاره بالمخدرات فى القناطر الخيرية والتحفظ على المضبوطات

قررت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، حبس 3 متهمين، لاثنين منهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهم فى المخدرات، وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنيه، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ علي الذخائر والأسلحة البيضاء

وكانت قد ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لقيامهم بالإتجار فى المخدرات بمنطقة القناطر الخيرية، وضبط بحوزتهم كميات من المخدرات تقدر بنحو مليون جنيه، وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات سرية لرئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، تفيد قيام 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير المباحث، توصل إلى أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية ويحوزون أسلحة نارية وبيضاء وفى أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمين وبحوزتهم 9,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعدد 4000 قرص عقار مخدر، و2500 قرص مخدر، وطلقات الخرطوش، وسلاح أبيض، وميزان حساس، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبمواجهتهم بالمضبوطات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1,100,000، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.