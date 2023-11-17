اليوم السابع
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جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل شاب بعد تعديهم عليه فى الشرابية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:29 م
جهود مكثفة لضبط المتهمين بقتل شاب بعد تعديهم عليه فى الشرابية مشاجره، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة الشرابية بعدما تعدوا عليه وتم نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى الشرابية ونقل إلى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص بقيام 4 أشخاص بالاعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

 

ويجرى رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجار ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

 

 







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