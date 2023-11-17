اليوم السابع
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تنظيم أكثر من 100 مسيرة داعمة لوقف إطلاق النار بغزة في بريطانيا خلال يومين

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:49 م
تنظيم أكثر من 100 مسيرة داعمة لوقف إطلاق النار بغزة في بريطانيا خلال يومين مسيرة مؤيدة لفلسطين في لندن السبت الماضي
كتبت : نهال أبو السعود

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يخطط المنظمون لمسيرات دعم فلسطين في المملكة المتحدة لتنظيم اكثر من 100 حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع للمطالبة بوقف اطلاق النار في القطاع، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال منظمو المسيرات المؤيدة لفلسطين والتي اجتذبت مئات الآلاف من الأشخاص لشوارع لندن السبت الماضي انه جاري العمل على تنظيم العديد من الاحتجاجات الأصغر حجما في مدن وبلدات مختلفة بدلا من مسيرة وطنية واحد يوم السبت مشيرين الة التحديات المتمثلة في تنسيق المسيرات الأسبوعية، وأضافوا ان المسيرة الوطنية الضخمة ستكون في 25 نوفمبر.

وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، وهي المنظمة الرئيسية للمسيرة: "هذا السبت، سيخرج الناس العاديون في جميع أنحاء المملكة المتحدة مرة أخرى لإظهار أن الغالبية العظمى منهم تدعم وقف إطلاق النار".

ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في الوقفات الاحتجاجية والعرائض وجمع التبرعات والمسيرات في جميع أنحاء أحياء ومدن لندن بما في ذلك برمنجهام وكامبريدج وليفربول وأماكن أخرى يوم السبت، وفقًا للمنظمين.

وقال جمال: "سوف يظهرون تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يعانون من ضرر لا يمكن تصوره. وسيطالبون أيضًا بعدم نسيان الأسباب الجذرية المتضمنة الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية ونظام الفصل العنصري الذي تتبعه ضد الفلسطينيين"

وأضاف أن الدعم الذي قدمه القادة السياسيون في المملكة المتحدة لإسرائيل كان "مخزيا وغير مبرر". وقال: "إننا نطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والعيش في حرية وأمان وبحقوق الإنسان الكاملة".

ومن المقرر أن تستأنف المسيرة الوطنية، التي نظمها مجلس السلم والأمن جنبًا إلى جنب مع أوقفوا الحرب، والجمعية الإسلامية البريطانية، وأصدقاء الأقصى وآخرين، في لندن في 25 نوفمبر حيث يقول المنظمون إنهم سيستمرون حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

 

 

 







بريطانيا

دعم فلسطين

وقف اطلاق النار في غزة

مسيرات دعم فلسطين في بريطانيا

لندن



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