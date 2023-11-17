تشييع جثامين 3 شباب تعرضوا لحادث تصادم دراجة نارية بمسقط رأسهم فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شيع أهالي قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية ، جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث تصادم دراجة نارية كانوا يستقلونها بعمود إنارة كهربائي علي الطريق السريع بمدينة شربين

وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة مباشرة، وخرجت الجثامين من مسجد المليجي بالقرية، وسط حاله من الحزن الشديد بين أهالى قرية رأس الخليج، حزنا علي مصرع 3 شباب من أبناءها فى حادث تصادم دراجة نارية، كانوا يستقلونها بعامود إنارة على الطريق السريع أمام قرية بنيامين التابعة للمركز

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين بوقوع حادث دراجة نارية يستقلها 3 شباب بعامود إنارة كهربائي على الطريق السريع، أمام قرية بنيامين التابعة للمركز ووفاتهم فى الحال

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة شربين، وسيارات الإسعاف، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادثه عباره عن اصطدام دراجة بخارية يستقلها كلا من محمد محمود بشير حواس 19عاما، و معاذ السعيد الجناينى 19عاما، و يوسف أحمد القللى 16عاما، و مقيمين قرية رأس الخليج التابعة للمركز

وأسفر الحادث عن وفاة الشباب، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى شربين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي صرحت بتسليم الجثامين لذويهم.