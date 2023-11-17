بوتين: روسيا لن تنسحب من اليونسكو والأمم المتحدة فنحن من المؤسسين

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أكد الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أنه لا يرى ضرورة للانسحاب من اليونسكو والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن موسكو لديها اتصالات ومشاريع جيدة، وروسيا هى أحد مؤسسى هاتين المنظمتين.

وقال بوتين - فى اجتماع لمنتدى بطرسبورج الثقافى الدولي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - : "هذه منصة حيث يتواصل الناس مع بعضهم البعض ويعملون. لدينا مشاريع جادة للغاية يتم تنفيذها من خلال اليونيسكو. لا أرى حاجة لذلك. يقول البعض إنه يجب مغادرة الأمم المتحدة. هذا هراء، لأن روسيا هى المؤسس لهذه المنظمات، لماذا نخرج من هناك؟".



وأعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى وقت سابق، أن موسكو ستواصل بالتنسيق الوثيق مع الأشخاص ذوى التفكير المماثل، المساهمة بكل الطرق الممكنة فى زيادة فعالية الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يأخذ من ميثاق الأمم المتحدة فقط ما يخدم احتياجاته الجيوسياسية الأنانية.