بوتين: "بريكس" ليست كتلة عسكرية لكنها تعمل على تحقيق التفاهم المتبادل بين الدول

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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الجمعة/، أن مجموعة "البريكس" ليست كتلة عسكرية ولكنها تخلق الظروف لتحقيق التفاهم المتبادل بين الدول.

وقال بوتين، خلال كلمته فى منتدى سان بطرسبرج الثقافى الدولي، إن قبول أعضاء جدد فى رابطة البريكس يعد مثالًا على "كيفية وضرورة السعى إلى التوصل إلى تسوية وتحقيقها دون فرض أى وجهة نظر".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية.



وأضاف "أن هذه هى المبادئ التنظيمية لمجموعة بريكس"، مُشيرًا إلى أنها ليست كتلة عسكرية ولكنها تخلق الظروف لتحقيق التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء.



كما شدد الرئيس الروسى على أن "هذا هو الطريق الذى يجب المضى فيه وهذه هى الطريقة التى سنعمل بها، على وجه الخصوص، فى إطار مجموعة البريكس التى ستنتقل إلينا رئاستها اعتبارًا من يناير من العام المقبل".



يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هى تكتل دولى يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، فى قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.



وأعلنت المجموعة الساعية لتعزيز نفوذها مؤخرا انضمام كلًا من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من يناير 2024.