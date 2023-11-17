بلينكن يجدد رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين

رامى محيى الدين

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتونى بلينكن، أكد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل تعرض المدنيين في غزة للخطر، وجدد بلينكن رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.