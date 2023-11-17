اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

بلينكن يجدد رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 12:31 ص
بلينكن يجدد رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين بلينكن
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتونى بلينكن، أكد اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل تعرض المدنيين في غزة للخطر، وجدد بلينكن رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

 







الخارجية الأمريكية

أنتونى بلينكن

غزة

التهجير القسري

الفلسطينيين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة