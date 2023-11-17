النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى في واقعة حريق شقة سكنية بمصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، بسرعة إرسال التقرير الجنائى لكشف ملابسات غموض واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية، أسفر عن مصرع سيدة، وذلك لبيان والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه حول الواقعة.

البداية كانت باندلاع النيران داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، على الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنعه من الامتداد لباقى العقار.

وتم نقل جثة السيدة المتوفية إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.