اليوم السابع
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النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين ببيع سكر التموين فى السوق السوداء

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:30 ص
النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين ببيع سكر التموين فى السوق السوداء سكر - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين المتورطين فى بيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء.

كانت النيابة العامة أمرت أمس بحبس 3 متهمين وبحوزتهم 65 طن سكر تمويني، وتبين قيامهم بحبس السكر لديهم في المخازن ثم طرحه في السوق السوداء بأعلى من أسعاره الحقيقة.

وتلقت النيابة العامة محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في 14 نوفمبر، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة السلعية بصرف سلعة السكر التمويني وطرحها للتداول في الأسواق-  بحبس أطنان من تلك السلعة، وبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها الجبري، لتحقيق أرباح طائلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عددٍ من المتهمين الضالعين في ارتكاب تلك الواقعة، وبحوزتهم 65 طن سكر تمويني.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأمرت بحبس ثلاثة من المتهمين وضبط آخرين وإحضارهم، كما أمرت ببيع مضبوطات السكر بالسعر الرسمي.

 

 







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