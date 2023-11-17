المصرية للاتصالات: تدريب عدد من موظفى المبيعات على لغة الإشارة

كتبت هبة السيد

قال محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية ب المصرية للاتصالات ، إن الشركة قامت بتدريب عدد من موظفي مراكز المبيعات وخدمة العملاء على التعامل بلغة الإشارة لدعم عملائها من ذوي الهمم وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأشار أبو طالب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشركة قامت بتجهيز 33 مركزاً رئيسياً في مختلف محافظات الجمهورية لاستقبال ذوي الهمم من المتحدثين بلغة الإشارة، وأنها أنهت بالفعل تدريب نحو أربعين موظفاً في هذه المراكز على لغة الإشارة كمرحلة أولى، وذلك من بين أكثر من 225 موظفاً أخرين تم تدريبهم من أجل التوسع في تقديم الخدمات بلغة الإشارة في عدد أكبر من مراكز المبيعات على مستوى الجمهورية في الفترة المقبلة.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حرص المصرية للاتصالات "وى" على التطوير المستمر لمنظومة خدمة العملاء بما يضمن وصول خدماتها بأفضل مستوى من الجودة إلى جميع عملائها، وكذلك حرصها على دعم عملائها من ذوي الهمم وتيسير حصولهم على خدماتها المتكاملة.