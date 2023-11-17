المرشح الرئاسى حازم عمر: إصلاح المحليات يواجه الفساد ويحل 80% من المشكلات

كتب كامل كامل - محمد الحصرى

قال المرشح الرئاسى حازم عمر ، إن برنامجه الانتخابي قادر على حل جميع المشكلات التي تواجه المواطنين بمحافظات شرق الدلتا، مضيفاً أن حل مشكلات المواطنين في محافظات شرق الدلتا يتطلب ضرورة النهوض بالإدارة المحلية.

وأوضح خلال كلمته، بالمؤتمر الأول لحملته الانتخابية أن نظام المحليات المحترم يواجه جميع المشكلات سواء البناء العشوائي أو البناء علي الزراعة وغيرها، مضيفا إن حل مشكلات المحليات يواجه الفساد.

وتابع: مشكلة المحليات يتطلب النهوض بالإدارة المحلية، مشيرا إلي إصلاح الإدارة المحلية يتطلب أن يكون إصلاحات جوهرية تساعد علي مواجهة الفساد ونشر الصناعات وعودة القرية المنتجة بما يساعد علي تقديم خدمات للمواطنين، ويحافظ علي الانجازات ويحسن جودة الحياة المواطنين ويؤدي بينا إلي الجمهورية الحديثة.

وواصل المؤتمر استعراض برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر بجميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال فيديو عبر شاشة مكبرة.

ويعد هذا هو المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي حازم عمر وسوف يناقش أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وانطلق المؤتمر بحضور قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق، وذلك بقاعة الأزهر المؤتمرات.