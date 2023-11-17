ونقلت وكالة تاس الروسية عن بيسكوف قوله فى مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول الشكل الذى ينبغى أن يكون عليه رئيس روسيا القادم قائلا:"مثله تماما (بوتين)"، وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان مثل هذا الأمر ممكنا، قال بيسكوف: "نسخة مختلفة، لكنها لا تزال مثله تماما ".

وستجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 مارس 2024 ، وسيتخذ مجلس الاتحاد الروسى قرارا رسميا بشأن موعد الانتخابات في ديسمبر 2023، وبعد ذلك يجب على الأحزاب السياسية عقد مؤتمراتها السابقة للانتخابات وترشيح المرشحين رسميا. ويحق لبوتين الترشح لولاية أخرى، لكنه لم يتحدث بعد عن قراره بهذا الشأن .

وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم إن الاضطرابات العالمية من المرجح أن تنمو في العقد المقبل حيث يحاول الغرب بكل قوته التمسك بهيمنته المتلاشية، لكن روسيا ستصبح أكثر صحة وثراء وحكمة خلال هذه الفترة .

وتابع أنه "إذا طالت فترة التحول العالمى التى نمر بها، فإن الوضع سوف يصبح أكثر اضطرابا ، والسبب هو أن الغرب سوف يتشبث بقوة في محاولة للتمسك بهيمنته المتضائلة،وإنهم لن يتوقفوا عند أي شيء حتى لا يفقدوا هيمنتهم، وهو أمر محفوف بمخاطر مختلفة".

أما بالنسبة لروسيا، فقال بيسكوف : "يجب أن تكون أقوى وأكثر حكمة وأكثر ثراءً".

ومع ذلك، أشار بيسكوف إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقول بالضبط كيف سيكون العالم بعد عشر سنوات، كما لم يكن أحد يتخيل قبل عشر سنوات أن العالم سيكون على ما هو عليه اليوم. وقال "من الصعب التنبؤ سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي".

