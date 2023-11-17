الفيوم تستضيف غدا "ماراثون الرمال الدولى 2023" للمرة الأولى بمصر

الفيوم رباب الجالي

تبدأ غدا السبت بمحافظة الفيوم، فعاليات ماراثون الرمال الدولي 2023، والذي يقام للمرأة الأولي بمصر بمحمية قارون الطبيعية.

وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً لمناقشة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بإطلاق "ماراثون الرمال الدولي 2023"، والذي يُقام للمرة الأولي بمصر، وتنظمه إحدى الشركات، بالتعاون مع شركة فرنسية، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة، والبيئة، والسياحة، والآثار، ومحافظة الفيوم، وهيئة تنشيط السياحة، خلال الفترة من 18إلي 24 نوفمبر الجاري، بمحمية قارون بالفيوم.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الفيوم، مع مسئولي الشركة المنظمة لماراثون الرمال، وكافة الحضور، جميع الاجراءات والاستعدادات الخاصة بالماراثون، من النواحي الأمنية والصحية والسكن والإقامة والإعاشة، ومراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، وغيرها من الإشتراطات الأخري، وذلك بهدف خروج الحدث في أبهي صورة وبالشكل اللائق، كونه الأول من نوعه الذي تستضيفه مصر ومحافظة الفيوم.