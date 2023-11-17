الصحة العالمية تطلق حملة لحماية الشباب من المعلومات المضللة لصناعة التبغ

كتبت ـ أمل علام

أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة جديدة لحماية الشباب من استمرار المعلومات المضللة من جانب دوائر صناعة التبغ.

وقال بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، إن المبادة التي أطلقتها منظمة الصحة تحت عنوان "أوقفوا الأكاذيب" والتي تدعو إلى وضع حد لتدخل صناعة التبغ في السياسة الصحية.

وأضاف أن هذا يدل على أن الجهود المبذولة لحماية السياسات الصحية في جميع أنحاء العالم من شركات التبغ "تدهورت".

وستعمل الحملة على زيادة تأثير أصوات الشباب وكشف أساليب الصناعة وزيادة الوعي العام بضرورة الدفاع عن السياسات الصحية للحد من استخدام منتجات التبغ "وحماية صحة الأجيال القادمة".