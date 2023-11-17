الصحة العالمية: ارتفاع حالات الحصبة فى العالم لـ9 ملايين إصابة و136 ألف وفاة

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه بعد سنوات من الانخفاض في تغطية التطعيم ضد الحصبة، زادت حالات الحصبة في عام 2022 بنسبة 18%، وزادت الوفيات بنسبة 43% على مستوى العالم (مقارنة بعام 2021)، وبذلك يرتفع العدد التقديري لحالات الحصبة إلى 9 ملايين حالة، والوفيات إلى 136000 حالة - معظمها بين الأطفال - وفقاً لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC).

وقالت المنظمة، إنه لا تزال الحصبة تشكل تهديدًا متزايدًا بلا هوادة للأطفال، في عام 2022، شهد 37 بلدًا فاشيات كبيرة أو مزعجة لمرض الحصبة مقارنة بـ 22 بلدًا في عام 2021. ومن بين البلدان التي شهدت تفشي المرض، كان 28 بلدًا في إقليم منظمة الصحة العالمية لأفريقيا، وستة في شرق البحر الأبيض المتوسط، واثنتان في جنوب شرق آسيا، وواحدة في المنطقة الأوروبية.

وقال جون فيرتفيوي، مدير قسم التحصين العالمي التابع لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "إن الزيادة في حالات تفشي مرض الحصبة والوفيات مذهلة، لم تكن غير متوقعة نظراً لانخفاض معدلات التطعيم التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية"، "تشكل حالات الحصبة في أي مكان خطراً على جميع البلدان والمجتمعات التي لا يحصل فيها الناس على التطعيم الكافي، مضيفا، إن الجهود العاجلة والموجهة أمر بالغ الأهمية للوقاية من مرض الحصبة والوفيات الناجمة عنها، يمكن الوقاية من الحصبة بجرعتين من لقاح الحصبة، وفي حين حدثت زيادة متواضعة في تغطية التطعيم العالمية في عام 2022 مقارنة بعام 2021، لا يزال هناك 33 مليون طفل فاتتهم جرعة لقاح الحصبة: فقد فات ما يقرب من 22 مليون طفل جرعتهم الأولى، وفات 11 مليون طفل إضافي جرعتهم الثانية، وكان معدل التغطية العالمية بالجرعة الأولى، 83%، والجرعة الثانية، 74%، أقل بكثير من التغطية البالغة 95% بجرعتين الضروريتين لحماية المجتمعات من تفشي المرض.ولا تزال البلدان المنخفضة الدخل، حيث يكون خطر الوفاة بسبب الحصبة أعلى مستوياتها، لديها أدنى معدلات التطعيم عند 66% فقط؛ وهو معدل لا يُظهر أي انتعاش على الإطلاق من التراجع أثناء الوباء. ومن بين 22 مليون طفل فاتتهم جرعة اللقاح الأولى ضد الحصبة في عام 2022، يعيش أكثر من نصفهم في 10 دول فقط: أنغولا والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والهند وإندونيسيا ومدغشقر ونيجيريا وباكستان والفلبين.

وأكد، "أن عدم التعافي في التغطية بلقاح الحصبة في البلدان المنخفضة الدخل في أعقاب الوباء هو بمثابة جرس إنذار للعمل، تسمى الحصبة بفيروس عدم المساواة لسبب وجيه.

وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التحصين واللقاحات والمواد البيولوجية في منظمة الصحة العالمية: " إن هذا المرض هو الذي سيجد ويهاجم أولئك الذين لا يتمتعون بالحماية "، مؤكدا أن "للأطفال في كل مكان الحق في الحصول على لقاح الحصبة المنقذ للحياة، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

يحث مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي ومنظمة الصحة العالمية البلدان على العثور على جميع الأطفال وتطعيمهم ضد الحصبة وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وتشجع أصحاب المصلحة العالميين على مساعدة البلدان على تطعيم مجتمعاتهم الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى ذلك، وللمساعدة في منع تفشي المرض، يجب على جميع شركاء الصحة العالمية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية الاستثمار في أنظمة مراقبة قوية وقدرة على الاستجابة لتفشي المرض من أجل اكتشاف حالات تفشي المرض والاستجابة لها بسرعة.