"الرقابة المالية": مد مدة تصفية اتحاد العاملين بشركة الكابلات الكهربائية

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، قرارًا رقم 2797 لسنة 2023، بشأن مد مدة تصفية اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة الكابلات الكهربائية المصرية.

ونصت المادة الأولى من القرار، على مد مدة التصفية لمصطفى حلمي إبراهيم، المصفي القانوني لاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة الكابلات الكهربائية المصرية لتنتهي بموعد أقصاه 31 ديسمبر عام 2023، وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة في 6 أغسطس الماضي، في ضوء تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في الأوقات المحددة لذلك إعمالًا لحكم المادة 150 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 قيمة 48.7 مليار جنيه، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.9%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 23.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 15.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة نمو 57.9%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 24.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 22.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 10.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 20.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 18.3%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 22.6%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 12.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023، مقابل 10.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 15.7%.