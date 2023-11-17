الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات تستهدف جماعة كتائب حزب الله العراقية، متهمة إياها بالمسؤولية عن الهجمات التى استهدفت واشنطن وشركائها فى العراق وسوريا مؤخرا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان أوردته قناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الجمعة إنها فرضت عقوبات على ستة أشخاص منتمين لكتائب حزب الله التى سبق وصنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية.



ومن بين المستهدفين بالعقوبات عضو فى الهيئة الرئيسية التى تتخذ القرارات بالجماعة، ومسؤول الشؤون الخارجية، وقائد عسكرى قالت وزارة الخزانة إنه يعمل مع الحرس الثورى الإيرانى لتدريب مقاتلين.



كما تستهدف العقوبات مسؤولا فى فيلق القدس، وهو الذراع التابعة للحرس الثورى الإيرانى التى تسيطر على الجماعات المتحالفة معه فى المنطقة وتقول واشنطن إنه يسهل السفر والتدريب لمقاتلى كتائب حزب الله فى إيران.



من جهته، قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية فى بيان "خطوة اليوم ترسل رسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى التى تدعمها إيران بأن الولايات المتحدة ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمحاسبة أى أطراف انتهازية تسعى لاستغلال الوضع فى غزة لخدمة مصالحها".



وأضاف "مازلنا ملتزمين تماما بالأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وثابتون فى جهودنا الرامية لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وتجمد العقوبات أى أصول مملوكة للمستهدفين فى الولايات المتحدة وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم. كما يخاطر من يدخلون فى معاملات معينة معهم بالتعرض للعقوبات.