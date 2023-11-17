الحملة الرسمية لـ"السيسى" تواصل تسليط الضوء على المؤتمرات الداعمة والمؤيدة

محمد الجالى- هند مختار

واصلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي ، تسليط الضوء على مؤتمرات الدعم والتأييد لكافة الجهات والكيانات الداعمة؛ حيث استعرضت الحملة أبرز فعاليات الجهات الداعمة للمرشح عبد الفتاح السيسي ليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023.



حزب مستقبل وطن - أمانة العمال والفلاحين بمستقبل وطن الشرقية تنظم مؤتمراً جماهيراً حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حشد كبير من أهالي المحافظة.

-عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في الصالة المغطاة بمدينة المنصورة، وبمشاركة أهالي محافظة الدقهلية والمراكز المجاورة.

- نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالاقسام والوحدات الحزبية.



حزب حماة الوطن نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الغربية، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور كبير من أهالي المحافظة.



حزب الإصلاح والنهضة - أطلق حزب الاصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة مبادرة "مصر تختار الرئيس" وعقد لقاءات مع المواطنين لتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمركز شباب حمور بزاوية غزال ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

- أطلق حزب الإصلاح والنهضة بمنطقة باكوس بمحافظة الاسكندرية وتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.



حزب المصريين الأحرار أطلق حزب المصريين الأحرار حملة طرق الأبواب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.



حزب الحرية نظم حزب الحرية المصري بمحافظة الشرقية، المؤتمر الجماهيري الثاني له، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار



النقابة العامة لعمال النقل البرى نظمت النقابة العامة للنقل البري بمحافظة الشرقية، مؤتمراً حاشداً لدعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة كافة اللجان النقابية بمحافظة الشرقية.



الاتحاد التعاوني الزراعي - نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمحافظة الإسماعيلية ندوة توعوية للمواطنين للمشاركة وتأييد السيد المرشح عبد الفتاح السيسي، بحضور مزارعي محافظات المنيا وبني سويف والإسماعيلية الدقهلية.

- نظم الاتحاد التعاوني الزراعي بمركز أبو حمص بالبحيرة مؤتمر جماهيري لتأييد ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.