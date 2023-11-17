اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"..موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 08:00 ص
"التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات"..موضوع خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقائق، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.
 
 
كما قرر وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنابة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني والدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف في افتتاح مسجد عبد الفتاح يوسف الكبير بقرية صفط راشين ببا بني سويف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ مصطفى رمضان مدير إدارة سمسطا في افتتاح مسجد الهدى كفر بني علي مركز سمسطا محافظة بني سويف .
 
 






خطبة الجمعة

نص خطبة الجمعة

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة