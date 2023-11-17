كتب - محمد عطية

مؤتمرات وفاعليات متعددة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على مستوى محافظات الجمهورية لتأييد ودعم ترشح السيد عبدالفتاح السيسي.

حيث نظمت كل من أمانة التحالف الوطني بالفيوم، والإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، وكفر الشيخ، مؤتمرات جماهيرية حاشدة شارك بها آلاف من المواطنين لتأييد ودعم ترشح السيد عبد الفتاح السيسي، كما شجعت على المشاركة الايجابية في العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.











التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (10)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (11)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (12)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (13)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (14)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (15)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (16)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (1)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (2)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (3)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (4)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (5)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (6)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (7)



التحالف الوطني ينظم مؤتمرات على مستوى المحافظات لدعم الرئيس السيسى (8)