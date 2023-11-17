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التحالف الوطنى يستعرض إنجازات الدولة فى مؤتمرات دعم المرشح عبد الفتاح السيسى

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 09:25 م
التحالف الوطنى يستعرض إنجازات الدولة فى مؤتمرات دعم المرشح عبد الفتاح السيسى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي
كتب - محمد عطية

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نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر، عدداً من المؤتمرات الحاشدة  بمحافظات الأسكندرية والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة، وذلك لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمل مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".
 
فقد تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل كل من تلك المحافظات وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وكذلك حث المواطنين علي ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.
 
كان ذلك بحضور جماهيرى  كبير  للمواطنين وقادة الرأى  بالمحافظات من أساتذة الجامعة والأطباء و لمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين عن الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظات. 
 
 
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