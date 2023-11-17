الاحتلال يعتدى على المصلين فى قرية حوسان غرب بيت لحم

أحمد علوى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المصلين في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة،وفقا لوكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بالضرب، فور خروجهم من مسجد أبو بكر في منطقة المطينة على المدخل الشرقي بعد أدائهم صلاة الجمعة، كما أطلقت قنابل الصوت تجاههم.

يشار إلى أن اعتداءات جنود الاحتلال تتواصل على المواطنين في قرية حوسان، وتحديدا في منطقة المطينة، وتتمثل بإغلاق القرية ومنع المواطنين من التحرك وإغلاق المحلات التجارية.