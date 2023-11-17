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الاحتلال الإسرائيلى يقتل فلسطينيا فى الخليل بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:41 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتل فلسطينيا فى الخليل بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار جيش الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلي، مقتل فلسطيني برصاص الجيش بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار قرب الخليل.

من ناحية أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال أكثر من 1750 فلسطينياً بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة على خلفية الحرب الجارية في غزة.
 
وأضاف أن نحو 1050 من المعتقلين الفلسطينيين ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية.
 
فيما قالت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الجمعة، 28 مواطنا من بلدة نعلين، غرب رام الله.
 
كما اعتقلت، خمسة مواطنين من مدينة الخليل، وشابين من قرية جلقموس، شمال شرق جنين.






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الخليل

عملية إطلاق نار

اسرائيل

غزة



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