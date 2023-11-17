اعرف 10 معلومات عن مستقبل الوظائف الخضراء

كتبت ـ منال العيسوى

بدأت الدولة منذ فترة في الاعتماد اقتصاديا على ما يسمى الوظائف الخضراء، في إطار توجه مصر لمنظومة الاقتصاد الأخضر والمشروعات الاستثمارية الخضراء، بالتوازى مع توسع سوق في طلب الوظائف الخضراء ، تزداد الحاجة إلى تعزيز المهارات للقوى العاملة.

فما هى هذه الوظائف ودورها وكيفية الاستفادة منها، نرصد عبر هذا التقرير بعض المعلومات عنها:

1. أعلنت تقارير منظمة العمل الدولية مؤخرا أنه تساهم الوظائف الخضراء فى خلق مزيد من فرص العمل.

2. تعمل أيضا الوظائف الخضراء على توسيع نطاق الاستهلاك والإنتاج المستدامين.

3. تشكل الوظائف الخضراء جزء حاسم في عملية الانتقال إلى الاقتصاد الدائري والاقتصاد منخفض الكربون بما يحافظ على البيئة.

4. تعتمد الوظائف الخضراء على المهام المرتبطة بحماية البيئة والتصدي لتغير المُناخ.

5. عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الوظائف الخضراء بانها تشمل مجالات عمل واسعة في قطاعات تقليدية مثل التصنيع والبناء، أو في القطاعات الجديدة الناشئة مثل قطاعات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المناخ.

6. تمتد الوظائف الخضراء إلى الأدوار المشاركة في الحفاظ على الموائل الطبيعية، والتنوع البيولوجي واستعادة الغطاء النباتي وإدارة الحياة البرية.

7. تتعلق الوظائف الخضراء بمجالات الزراعة المستدامة وإنتاج الأغذية العضوية والزراعة الإيكولوجية، فضلاً عن مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير.

8. تعمل الوظائف الخضراء على المساعدة في تحسين كفاءة الطاقة في المباني والصناعات والنقل.

9. تساعد الوظائف الخضراء على إدارة الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك المياه، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة والتلوث الناجم عن النفايات، وكذلك دعم التكيف مع آثار تغير المُناخ.

10. تقوم الوظائف الخضراء الاستثمار في تدريب الشباب على عدد من المجالات فى الصناعات كثيفة الكربون مثل الصناعات النفطية وصناعة البتروكيماويات.