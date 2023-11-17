استهداف جديد لمطار حرير العسكري في محافظة أربيل العراقية

وكالات

قالت وسائل إعلام عراقية، إن مطار حرير العسكري في محافظة أربيل تعرض إلى استهداف جديد، اليوم الجمعة، تصاعدت على إثره أعمدة الدخان من المطار، فيما تحدث مواطنون عن سماعهم لدوي قوي.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني لشبكة رووداو الإعلامية، سماع دوي قوي من مطار حرير العسكري، الساعة 10:18 صباحاً.



بدوره، أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، في بيان، بأن مطار حرير تعرض لهجوم بـ "مسيّرة مفخخة".



وجاء في بيان الجهاز إنه "وفقاً لمعلومات جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، تعرض مطار حرير في محافظة أربيل الذي كان يستخدم سابقاً كقاعدة عسكرية للتحالف الدولي ضد داعش، إلى هجوم بواسطة مسيّرة مفخخة".