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إعلام فلسطيني: تدمير 95 مقرا حكوميا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بغزة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 10:34 م
إعلام فلسطيني: تدمير 95 مقرا حكوميا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بغزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن إعلام فلسطيني يقول إنه تم تدمير 95 مقرا حكوميا وخروج 63 مدرسة عن الخدمة بـ غزة.

كما أفادت القناة بإن الإعلام الفلسطيني يقول أن هناك 200 شهيد من الطواقم الطبية منذ العدوان على غزة

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.

 

 







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