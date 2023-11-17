إعلام إسرائيلى: صافرات الإنذار تدوى فى مستوطنة عسقلان

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لا توجد تقارير حتى عن الأضرار أو الإصابات.

وخرج آلاف الإسرائيليين، اليوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة في اليوم الرابع من أجل عودة الرهائن الإسرائيليين في غزة، قبل مسيرة مخطط لها خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس ليلة الغد.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وانضم السفير الألماني لدى إسرائيل، ستيفن سيبرت، إلى المتظاهرين بالقرب من اللترون ويدعو إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى؛ مشيرا إلى أن برلين تبذل جهودا لتحقيق هذه الغاية.