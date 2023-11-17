إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة نقل، بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، كما قامت قوات الأمن بإزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.