اليوم السابع
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إصابة 16 شخصا إثر حادثى سير بالطريق الصحراوي فى البحيرة

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 11:12 ص
إصابة 16 شخصا إثر حادثى سير بالطريق الصحراوي فى البحيرة إسعاف ـ أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، حادثى سير مما أسفر عن إصابة 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.
 
وكان أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الوقائع، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوى، دائرة مركز وادى النطرون، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا بكسور وجروح مختلفة. 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وأصيب شخصين بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى  النطرون المركزى  لإسعافهما وتلقى الرعاية الطبية.
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيقات.

 







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