اليوم السابع
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الجمعة، 17 نوفمبر 2023 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم بمركز إطسا فى الفيوم

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 01:00 م
إصابة شخصين إثر حادث تصادم بمركز إطسا فى الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أصيب شابين في حادث تصادم وقع بين دراجة نارية وسيارة أجرة " صندوق "، بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية، وسيارة أجرة بطريق "قرية جردو بدائرة المركز ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعي يوسف ع م 15 سنة، مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسد، ورجب م  14 سنه، ومصاب بكسر في الكتف، وتم نقل المصابين الي مستشفي إطسا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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