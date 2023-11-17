أمريكا تحقق فى 7 حوادث متعلقة بالإسلاموفوبيا ومعاداة السامية بمؤسسات تعليمية

كتبت : نهال أبو السعود

بدأت وزارة التعليم في الولايات المتحدة تحقيقات في 7 مؤسسات تعليمية بعد تلقي شكاوي بشأن ارتفاع معدلات حوادث تتعلق بالاسلاموفوبيا ومعاداة السامية وفقا لما كشفه مصدر بالوزارة لشبكة سي إن إن.

وقال المسئول إن التحقيقات تتضمن 5 حوادث متعلقة بمعاداة السامية وحادثتين بالإسلاموفوبيا، وأشار إلى أن الحوادث هي الأولى من نوعها التي يتم التحقيق فيها منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتم إبلاغ المدارس بالتحقيقات خلال الـ 24 ساعة الماضية وتشمل مدرسة واحدة من الروضة وحتى الصف الثاني عشر ومنطقة مدارس الوحدة في كنساس وست كليات تشمل كلية لافاييت في بنسلفانيا، وجامعة كورنيل في نيويورك، وجامعة كولومبيا في نيويورك، وكلية ويليسلي في ماساتشوستس، واتحاد كوبر لتقدم العلوم والفن في نيويورك، وجامعة بنسلفانيا.

وسيتم نشر قائمة بالمدارس والكليات من الروضة وحتى الصف الثاني عشر قيد التحقيق بسبب التمييز المحتمل على أساس النسب المشترك أو الخصائص العرقية على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم وسيتم تحديثها أسبوعيًا، وفي ختام التحقيقات، ستقدم وزارة التعليم توصيات إلى المدارس وقال مسئول الإدارة إن المدارس تخاطر بخسارة التمويل الفيدرالي إذا لم تمتثل.

ووفقا للتقرير، تم إطلاق التحقيقات بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي ينص على أن الجامعات والمدارس من الروضة وحتى الصف الثاني عشر تتحمل مسؤولية توفير بيئة خالية من التمييز لجميع الطلاب.

وشهدت الجامعات تصاعدا في التوتر بشأن الحرب في غزة حيث تم اتهام طالب من جامعة كورنيل فيما يتعلق بسلسلة من المنشورات عبر الإنترنت التي تهدد بقتل وإيذاء الطلاب اليهود، وقد نبهت جامعة بنسلفانيا مؤخرًا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التهديدية المعادية للسامية والتي تم إرسالها إلى موظفي مدرسة Ivy League.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وزارة التعليم توجيهات للكليات والمدارس من الروضة إلى الصف الثاني عشر، لتذكيرها بأن عليهم التزامًا قانونيًا بمعالجة حوادث التمييز - بما في ذلك ضد اليهود أو الإسرائيليين أو المسلمين أو العرب أو الفلسطينيين.