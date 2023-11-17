أستاذ أورام: المبادرات الرئاسية تهتم بمكافحة السرطان وتوفير العلاج مجانا

كتبت ـ أمل علام

قال الدكتور يسرى رستم أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، إن السرطان مشكلة عالمية وقومية ويبلغ حجمها الحالي في مصر حسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2020 وذلك من خلال السجل القومي للأورام في مصر "2018" 135000 حالة جديدة سنوياً، كما تبلغ عدد الوفيات حسب نفس الموقع 89000 حالة سنوياً وأخيراً فإن عدد الحالات على قيد الحياة خلال سنوات 2015-2020 هو 278000 مريض.

وأضاف، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب الإسكندرية، نحن جميعاً كأفراد ومؤسسات مهتمة بمكافحة الأورام نثمن ما قامت به الدولة مع وضوح اهتمام القيادة السياسية بمكافحة الأورام من خلال المبادرات الرئاسية الحالية، وذلك بتوفير الكشف المبكر والعلاج مجانا، ونحي الجهود المبذولة من جميع الأفراد والمؤسسات الفاعلة في هذا الموضوع، وعلى رأسها وزارات الصحة والتعليم العالي وغيرها من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدا، إن المبادرات عموماً هي عبارة عن حلول وأدوات سريعة لتنفيذ الأهداف الموجودة.

وأوضح، أن وجود خطة طويلة الأجل وثابتة ومستمرة التنفيذ تؤدي إلي نتائج فعالة على مدار الأعوام القادمة، ويجب أن تنال نفس الاهتمام والتركيز.

وأكد خلال جلسة خاصة عن سرطان الكبد بحضور الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور هشام الغزالي رئيس المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتور عباس عمر استاذ علاج الأورام بطب الإسكندرية، إنه يجب أن نشير إلى العناصر اللازمة والمطلوبة والتي يجب أن تشملها الخطط طويلة الأجل وهي:

1.وجود خطة استراتيجية واضحة لمكافحة الأورام.

2. استمرار وتحسين وتوسع السجل القومي للأورام والهام جداً لمعرفة حجم المشكلة.

3. نمذجة نظم الرعاية الصحية الكفيلة بالتعامل مع المشكلة والمساواة بين المرضى في التشخيص والعلاج.

4. استهداف شفاء وتحسين و رعاية العدد الأقصى من المرضى.

5. الاهتمام بمجال الرعاية التلطيفية للمرضى الذين يعانون من مراحل المرض المتأخرة.

6. بناء وتفعيل وتدريب البنية البشرية من أطباء وعلماء وتمريض وفنيين عاملين في هذا المجال..

7. الاهتمام بالابتكار والبحث العلمي وبالذات للمشكلات ذات الصبغة القومية.

8. الاهتمام بمجال الاستثمار في تطبيق تقنية الرعاية الصحية عن بعد.