أحمد فايق يفاجئ مريضة بالعظم الزجاجي بقرار تعيينها في الشركة المتحدة

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت شروق جمال سلامة خريجة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة السويس، إنها ولدت بمرض العظم الزجاجى، حيث عظمها كان يتكسر وهى طفلة، وعندها تقوس فى الأطراف، مضيفة أن الأطباء طالبوا بأن يتم حملها على "خشبة" حتى لا يتكسر عظامها، وظلت كذلك حتى عمر 16 سنة.

وذكرت خلال لقائها ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، أنها تستخدم الكرسى المتحرك، مشيرة إلى أنها حمدت الله، وصممت ألا تستسلم، فتعلمت الكتابة على يد شقيقتها، ثم التحقت بالمدرسة وتذهب للمدرسة وتدخل لجنة خاصة، وكانت فى الصف السادس الابتدائى كانت من أوائل المدرسة، وفى الصف الثالث الإعدادى والثالث الثانوى كانت من أوائل المحافظة وكرمها محافظ السويس.

ولفتت إلى أنها حصلت على مجموع 96% فى الثانوية العامة والتحقت بكلية الإعلام قسم الصحافة، مضيفة أنها حصلت على بكالوريوس الإعلام.

أهدى الإعلامى أحمد فايق، لشروق خطابا من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جاء فيه: "احنا فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ديما بنبحث ونفتح أبوابنا لكل ملهم ومميز ومبعد، حابب أقولك إننا قررن تعيينك معانا ضمن فريق عمل كبير فخور بيكى، وبنتقولك إننا منتظرين إبداعك وأفكارك معانا، وعارفين إنك هتكونى على قدر المسؤولية وكل المحبة والتقدير ليكى ولكل ملهم ومبعد، شكرا يا شروق، عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب".

وقال أحمد فايق: "انت بقيتى مانا بتشتغلى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وطلعت قرار تعيينك، ومسوغات التعيين موجودة أهي".