7 مستندات مطلوبة.. تعرف على إجراءات تقديم طلب استبدال قطر عداد المياه

كتبت – مرام محمد

أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات وإجراءات تقديم العميل أو المنتفع طلب بمراكز خدمة العملاء المنتشرة في مختلف المحافظات، لاستبدال قطر الوصلة والعداد، وذلك على النحو التالي:

المستندات المطلوبة

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-تقديم بطاقة الرقم القومي.

-إرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-تقديم آخر فاتورة استهلاك للاشتراك.

-تسجيل بيانات الاشتراك.

-التصاريح المطلوبة.

-تقديم آخر قراءه فى العداد المستبدل.

الإجراءات

-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

-إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.

-إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.

-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدًا أو بالتقسيط).

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

-قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.

-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

-الانتهاء من تقديم الخدمة.