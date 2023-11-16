اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 نوفمبر 2023 08:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

7 مستندات مطلوبة.. تعرف على إجراءات تقديم طلب استبدال قطر عداد المياه

الخميس، 16 نوفمبر 2023 08:00 ص
7 مستندات مطلوبة.. تعرف على إجراءات تقديم طلب استبدال قطر عداد المياه عداد مياه - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خطوات وإجراءات تقديم العميل أو المنتفع طلب بمراكز خدمة العملاء المنتشرة في مختلف المحافظات، لاستبدال قطر الوصلة والعداد، وذلك على النحو التالي:
 
المستندات المطلوبة
-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
-تقديم بطاقة الرقم القومي.
-إرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
-تقديم آخر فاتورة استهلاك للاشتراك.
-تسجيل بيانات الاشتراك.
-التصاريح المطلوبة.
-تقديم آخر قراءه فى العداد المستبدل.
 
الإجراءات
-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.
-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.
-إجراء المعاينة الفنية وتحديد المستلزمات المطلوبة.
-إعداد المقايسة التقديرية وإخطار العميل للسداد.
-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة ومقابل الربط وخلافه (نقدًا أو بالتقسيط).
-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.
-قيام الفني المختص بصرف المهمات من المخازن.
-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
-الانتهاء من تقديم الخدمة.






عداد المياه

عدادات المياه

مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة