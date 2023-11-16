65 لقاء ثنائيا لأعضاء التصديرى للصناعات الكيماوية فى معرض "التجارة البينية"

كتب إسلام سعيد

كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نجاح المجلس في تنظيم أكثر من 65 لقاء ثنائيا مع عدد من المشترين الأجانب من عدة دول أفريقية مشاركة ب المعرض الافريقي للتجارة البينية لشراء مستلزمات إنتاج ومواد وسيطة ومنتجات نهائية من الشركات الأعضاء بالمجلس .

وأضاف أنه جاري استكمال اللقاءات الثانية بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإليكترونية المختلفة لمتابعة تنسيق الأعمال خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هذا يأتى في إطار سعي المجلس الدائم لدعم اعضائه حيث تم تنفيذ عدة لقاءات ثنائية متنوعة بموقع المجلس بالجناح المصري على هامش فاعليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية وتنوعت اللقاءات بين مشترين لعدة منتجات من منتجات الاسمدة وكيماويات عضوية وغير عضوية ومتنوعة ومنظفات وغيرها من مواد وسيطة ومنتجات نهائية.

بذكر أنه أنعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 15 من نوفمبر الجارى بمركز مصر الدولي للمؤتمرات.