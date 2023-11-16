336 ساعة على انطلاق قمة المناخ بدبى.. الإمارات تستعد لاستقبال 70 ألف مشارك

كتبت منال العيسوى

لم يتبق سوى 14 يوما على انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث بدأ العد التنازلى بما يعادل 336 ساعة لاستضافة فعاليات قمة المناخ، والتي تحتضنها مدينة إكسبو دبي بالإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، ومشاركة ممثلي دول العالم وحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بما فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية.

قمة الامارات للمناخ تعد محطة حاسمة ومحورية فى صياغة المستقبل المشترك للدول العربية والدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، من أجل حشد الجهود والسعي لتحقيق توافق في آراء القادة والأفراد من مختلف أنحاء العالم، بهدف إيجاد حلول ملموسة وفعالة تحقق أهداف العمل المناخي، حيث سيركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ.

من المتوقع أن تقوم دولة الإمارات بدور ريادى، من أجل تسهيل توصل كافة الأطراف المعنية إلى توافق في الآراء، فيما يخص وضع خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول.