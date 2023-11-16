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336 ساعة على انطلاق قمة المناخ بدبى.. الإمارات تستعد لاستقبال 70 ألف مشارك

الخميس، 16 نوفمبر 2023 02:31 م
336 ساعة على انطلاق قمة المناخ بدبى.. الإمارات تستعد لاستقبال 70 ألف مشارك قمة المناخ بالامارات
كتبت منال العيسوى

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لم يتبق سوى 14 يوما على انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، حيث بدأ العد التنازلى بما يعادل 336 ساعة لاستضافة فعاليات قمة المناخ، والتي تحتضنها مدينة إكسبو دبي بالإمارات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، ومشاركة ممثلي دول العالم وحضور أكثر من 70 ألف مشارك، بما فيهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وممثلين عن المنظمات المجتمع المدنى غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية.
 
قمة الامارات للمناخ تعد محطة حاسمة ومحورية فى صياغة المستقبل المشترك للدول العربية والدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، من أجل حشد الجهود والسعي لتحقيق توافق في آراء القادة والأفراد من مختلف أنحاء العالم، بهدف إيجاد حلول ملموسة وفعالة تحقق أهداف العمل المناخي، حيث سيركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ.
 
من المتوقع أن تقوم دولة الإمارات بدور ريادى، من أجل تسهيل توصل كافة الأطراف المعنية إلى توافق في الآراء، فيما يخص وضع خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول.
 
جدير بالذكرأنه يهدف مؤتمر المناخ بالامارات  إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، وتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي، الامر الذى يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.






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