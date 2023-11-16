وكيل الأزهر الشريف يكرّم القائمين على المشروع القرآنى الصيفى

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف ، والشيخ أيمن محمد عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، بتكريم القائمين على المشروع القرآني الصيفي لحفظ القرآن الكريم، والذي نظمته الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، في الفترة من 10/6/2023م حتى 10/9/2023م، وذلك في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه، وتنمية مهارات طلاب الأزهر الشريف في حفظه وتجويده.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل الأزهر الشريف لقطاع المعاهد الأزهرية، حيث قام بتكريم القائمين على المشروع، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في محاوره الثلاثة، والتي تتمثل في تحفيظ القرآن الكريم وتنمية مهارات الطلاب في حفظه وتجويده، وكذا تنمية روح التنافس الشريف بينهم، وكذلك الارتقاء بمستوى المعلمين والمحفظين بالمعاهد الأزهرية.

وفي كلمته خلال التكريم، أشاد وكيل الأزهر الشريف بالجهود المبذولة من القائمين على المشروع، والتي ساهمت في تحقيق أهدافه، كما أعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه المشروع، والذي يعكس اهتمام الأزهر الشريف بالقرآن الكريم وعلومه، وحرصه على تنمية مهارات طلاب الأزهر الشريف في حفظه وتجويده، وكذا كافة الطلاب الملتحقين بالمكاتب الأهلية التي يشرف عليها الأزهر الشريف.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وكيل الأزهر الشريف عددا من إدارات ومكاتب قطاع المعاهد الأزهرية، كما تفقد قاعة الاجتماعات الجديدة بديوان القطاع.

وحضر التكريم الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، و الشيخ عوض الله عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، و الشيخ الدكتور أبواليزيد سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم، وعددًا من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية.

وقد أشاد الحضور بالجهود المبذولة من القائمين على المشروع، والتي ساهمت في تحقيق أهدافه، كما أعربوا عن سعادتهم بالنجاح الذي حققه المشروع.