وأطلع المالكي نظيره اليونانى، لدى استقباله في مقر الوزارة برام الله، على حجم الدمار الهائل الذي يستهدف كل مكان في قطاع غزة والذي تحول من أكبر سجن مفتوح فى العالم إلى أكبر مقبرة مفتوحة في العالم، وأكبر مكان تستباح فيه حياة الإنسان والقانون الدولي.

وأشار إلى قصف المنشآت المحمية بالقانون الدولي الإنساني بما فيها المدارس المليئة بالنازحين قسريا، والمستشفيات والمساجد والكنائس وطواقم الإسعاف والصحافة والدفاع المدني.

وفي السياق ذاته، استعرض المالكي الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية التي لا تقل خطورة عما يحدث في قطاع غزة، جراء تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة، والتوسع الاستعماري المتواصل، مُشيرًا إلى أن وزراء في حكومة نتنياهو أمثال بن جفير وسموتريتش يحرضون على قتل المواطنين الفلسطينيين والسيطرة على الضفة الغربية، ويعمل بن جفير على تسليح المستوطنين ودعم إرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالإضافة إلى الاقتحامات الدموية اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما ينتج عنها من شهداء وجرحى واعتقالات وتدمير البنى التحتية تحت حجج وذرائع واهية.

وطالب المالكي بضرورة التدخل الفاعل والعاجل لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الأساسية الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل من أغذية وماء وكهرباء ووقود، بالإضافة إلى التعامل مع أوضاع الجرحى ونقلهم السريع إلى المستشفيات خارج القطاع، بالإضافة إلى منع التهجير بالكامل للشعب في غزة خارج القطاع، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من تكرار مثل هذه الجرائم.

وأكد أنه يقع على عاتق المجتمع الدولي واجب أخلاقي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع، مطالباً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بالمضي قدما في اعترافها، لإرساء أسس السلام في المنطقة وتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مضيفاً أنه من غير المقبول الحديث عن دعم حل الدولتين والاعتراف بإسرائيل دون الاعتراف بدولة فلسطين.

وبدوره، أكد الوزير اليوناني ضرورة وقف استهداف المدنيين والنقل السريع للجرحى إلى المستشفيات خارج القطاع، وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات الأساسية إلى قطاع غزة، بما فيها إمكانية إنشاء ممر بحري إلى قطاع غزة لنقل الاحتياجات الإنسانية.

كما أبدى قلقه من تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية، مشدداً في السياق ذاته على دعم بلاده الدائم لحل الدولتين وتحقيق السلام في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وأهمية وجود حوار بين الطرفين.