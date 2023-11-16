وزير السياحة الأردنى: تراجع حجوزات الفنادق بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة

أ ش أ

كشف وزير السياحة الأردنى مكرم القيسى، عن تراجع حجوزات الفنادق فى الأردن بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة فى السابع من أكتوبر الماضى.

وقال القيسي، فى تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40% منذ بدء الحرب، مشيرا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70%، بحسب البيانات التى وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.

وأضاف القيسى أنه تم إلغاء 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام، لافتا إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التى تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.

وأشار إلى أن النشرة الأخيرة للبنك المركزى أشارت إلى أن الدخل السياحى الأردنى بلغ 4.5 مليار دينار، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الزوار بحسب بيانات وزارة الداخلية 5.5 مليون زائر، مؤكدا أن هذه الأرقام ممتازة، وتعدت المستهدفة للوزارة.

وكشف أنه تم تشكيل فريق برئاسة أمين عام وزارة السياحة وعضوية عدد من ممثلى القطاع السياحى وتحديدا جمعية الفنادق ووكلاء السياحة والسفر، إضافة إلى ممثلين عن الأمن العام، والداخلية والخارجية ودائرة الآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة إقليم البترا التنموى ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك للتعامل مع كل المستجدات المتعلقة بقطاع السياحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها بشكل دورى وهى فى حالة انعقاد دائم.

ولفت إلى استمرار الوزارة بالمشاركة بجميع المعارض السياحية الدولية، وتكثيف النشاط الإعلامى كما يحصل فى سوق السياحة العالمى فى لندن، كاشفا أنه تم تشكيل لجنة متابعة لدراسة الأثر الاقتصادى لانخفاض عدد السياح من وزارة السياحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعى وصندوق التنمية والتشغيل والبنك المركزي.