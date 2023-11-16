وزير الرى يبحث مع "النيباد" التعاون فى مجال إدارة الموارد المائية

كتبت أسماء نصار

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كل من ناردوس بيكيلى المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد"، والسفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية.

استعرض سويلم خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى والنيباد في مجال إدارة الموارد المائية، وبناء قدرات العاملين في مجال تقييم ومتابعة المنظومة المائية، وإجراءات تعزيز التعاون بين مختلف الدول الإفريقية تحت مظلة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، خاصة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.

وأكد وزير الموارد المائية، أنه وفي ظل التغيرات المناخية المتزايدة التي تشهدها معظم دول العالم، فهناك أهمية بالغة لاتخاذ إجراءات جادة للتكيف مع التغيرات المناخية على المستوى العالمى بشكل عام والقارة الإفريقية بشكل خاص، والتى تُعد الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، على الرغم من أنها الأقل تسبباً في هذه التغيرات، مشيراً لسعى مصر الدائم لاتخاذ خطوات جادة في مجال حشد الدعم الدولى لتحويل التعهدات الدولية في مجال المناخ لإجراءات ومشروعات للتكيف يتم تنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تجلى في النجاحات التي حققتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27 وأسبوعى القاهرة الخامس والسادس للمياه .

وأشار الى ما تقوم به مصر من مجهودات متواصلة للتنسيق مع مختلف الأشقاء الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة الرئاسة المصرية الحالية لمجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو)، مشددا على أهمية توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه لرفع قدراتهم الفنية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، مشيراً لقيام مصر بتدشين "المركز الإفريقي للتدريب، وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية" في شهر يونيو الماضى، لتوفير دورات تدريبية متخصصة تخدم أشقائنا الأفارقة .

الجدير بالذكر أن مصر تتولى الرئاسة الحالية للنيباد خلال الفترة من 2023 -2025، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي .