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وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن بدء المرحلة التالية من العملية البرية فى غزة

الخميس، 16 نوفمبر 2023 05:59 م
وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن بدء المرحلة التالية من العملية البرية فى غزة يوآف جالانت
وكالات

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زعم وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، معلنا بدء المرحلة التالية من العملية البرية، بينما لم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلى، تفاصيل النتائج داخل المستشفى.

وقال جالانت، خلال زيارة إلى مركز قيادة الفرقة 36 فى جيش الاحتلال الإسرائيلي: "العملية مستمرة ويتم تنفيذها بطريقة دقيقة وانتقائية ولكن حازمة للغاية".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلى أكمل السيطرة على الجزء الغربى من مدينة غزة، وقام بتطهير المنطقة من أي نشطاء وأصول لحماس".

وتابع جالانت: "لقد بدأت المرحلة التالية من العملية البرية".

 







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