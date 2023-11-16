وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن بدء المرحلة التالية من العملية البرية فى غزة

وكالات

زعم وزير الدفاع الإسرائيلى، يوآف جالانت، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلى عثر على نتائج مهمة في مستشفى الشفاء، معلنا بدء المرحلة التالية من العملية البرية، بينما لم يوضح وزير الدفاع الإسرائيلى، تفاصيل النتائج داخل المستشفى.